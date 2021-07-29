Паломница-миллиардерша Марченко познакомилась с «пикающей» кошкой (видео)

Ей просто лень мяукать?, - озадачилась Марченко

Одиозная ведущая и жена кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко всеми силами отвлекает общественность от проблем, связанных с ее семьей.

На днях телеведущая-миллиардерша показала подписчикам, как встретила на прогулке «пикающую» кошку. На видео жена Медведчука преследует кошку, не уставая восхищаться ее необычными голосовыми способностями.

«В одной из паломнических поездок я повстречала вот такую «пикающую» чудо-кошку. Я никогда не слышала раньше, чтобы кошки издавали такие звуки... Даже не знаю, почему она так делает, хотя, может, это он. Мне интересно, почему кошка (пусть будет кошка) издает такие звуки? Или ей просто лень мяукать», - подписала видео Марченко.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.