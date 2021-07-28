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    Эти загадочные руины манят и одновременно пугают случайных путников (фото)

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    Эти загадочные руины манят и одновременно пугают случайных путников (фото)

    Местечки, о которых вы еще не знали

    Как говорил один знакомый, заядлый путешественник, если ходить по тропинкам, то никогда не увидишь ничего по-настоящему интересного. А еще в его правилах осматривать все, что приглянулось, от пещер до заброшенных строений.

    Тем более, если место реально интересное, с историей и богатым прошлым. Предлагаем вашему вниманию такие местечки, о которых вы еще не знали.

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    Заброшенная шахта в Колорадо одно из самых фотографируемых мест в том районе
    Дом давно покинули, причин может быть много. Но неужели никому не хочется жить с таким видом из окна?
    Заброшенный бассейн университета Рочестера (США) стал свалкой для старой мебели
    Изначально никакого бассейна на крыше не было, но когда люди ушли, природа сама его сделала
    С появлением больших сетей, заброшенные АЗС – не редкость для глубинки
    Когда этот отель в китайском городе Чэнду только построили, уже было понятно, что это была плохая идея. Теперь он заброшен.
    В Новом Орлеане есть огромный заброшенный парк аттракционов с жуткими легендами
    Место под названием «Берег скелетов» в Мурманской области
    Креативная была идея для театра, но он не прижился и тоже стал «заброшкой»
    В Италии даже старые заводы выглядят как памятники архитектуры
    Огромное и некогда роскошное здание церкви в Гэри, что в Индиане
    Некогда этот дворец выстроили по приказу князя Смецкого в Абхазии, но сегодня это руины
    Когда-то здесь собирались построить парк развлечений
    В глубинке Огайо можно найти много заброшенных домов викторианской эпохи
    Руины промышленной винокурни в американской глуши

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Эти загадочные руины манят и одновременно пугают случайных путников (фото)