Эти загадочные руины манят и одновременно пугают случайных путников (фото)

Местечки, о которых вы еще не знали

Как говорил один знакомый, заядлый путешественник, если ходить по тропинкам, то никогда не увидишь ничего по-настоящему интересного. А еще в его правилах осматривать все, что приглянулось, от пещер до заброшенных строений.

Тем более, если место реально интересное, с историей и богатым прошлым. Предлагаем вашему вниманию такие местечки, о которых вы еще не знали.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.