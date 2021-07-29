Когда пришел в ресторан за угощением, а получил порцию культурного шока. Курьезные фото

«Нам разложили десерт прямо на столе»

Для многих любителей вкусно поесть ресторан — это такое место, где можно не только попробовать что-то новое, но и сделать это с шиком. И если дома вполне можно съесть что-нибудь незатейливое, то здесь уже не хочется терять возможность себя побаловать и удивить чем-то эдаким.

Но иногда это удивление заходит уж слишком далеко! Например, вам вдруг приносят блюдо, в котором так сразу и не найдешь съедобную составляющую, или десерт раскладывают прямо на столе… Кажется, это будет ужин с легким привкусом культурного шока!

«Камни и картофель, раскрашенный под камни», «Нам разложили десерт прямо на столе», «Тут тоже не сразу скажешь, что из этого можно съесть», «Я решила, что если закажу яблочный пирог, то уж точно не ошибусь», «Мне принесли несколько маленьких кусочков яблока с пятнышком шоколадного соуса. А еще там лежали 11 шоколадных капелек. Да, я посчитала!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.