Будущий отец надел на себя живот, чтобы понять тяготы беременных. Чем закончился эксперимент

Оказалось, что сложным для мужчины стало абсолютно все

Мужчинам может быть трудно понять, что ощущают женщины во время беременности. Но попытаться все равно стоит! Встать на место будущих мам решил австралийский блогер Мейтленд Ханли. В семье парня ожидалось прибавление, и он решил примерить на себя живот как у беременных женщин, смастерив его из подручных материалов. А затем Мейтленд попробовал поделать самые простые задачки — встать с кровати и завязать шнурки.

Будущий отец решил испытать на себе хотя бы часть тяжести жизни беременной женщины

Для этого он сделал себе живот из арбуза и добавил к нему две половинки дыни. Чтобы костюм не сваливался с тела, Мейтленд закрепил всю конструкцию пищевой пленкой.

С таким утяжелением парень попробовал встать с кровати, но это оказалось ой как непросто. Вместо бодрого подъема у будущего отца получилось невнятное пыхтение и переваливание с боку на бок. Еще Мейтленд попробовал надеть кроссовки с таким животом. Если с обувью парень справился, то вылезти из ванной без посторонней помощи он так и не смог

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.