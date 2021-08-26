Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото

Ужасные дизайнерские решения

Дизайн, проектирование и ремонт собственного дома — интересные и творческие процессы. Но некоторые люди настолько увлекаются, что превращают свое жилище в настоящий кошмар вместо того, чтобы создать в нем красоту и уют.

Мы собрали фотографии ужасных дизайнерских решений, которые доказывают, что с креативом и оригинальностью не стоит перебарщивать.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.