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    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото

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    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото

    Ужасные дизайнерские решения

    Дизайн, проектирование и ремонт собственного дома — интересные и творческие процессы. Но некоторые люди настолько увлекаются, что превращают свое жилище в настоящий кошмар вместо того, чтобы создать в нем красоту и уют.

    Мы собрали фотографии ужасных дизайнерских решений, которые доказывают, что с креативом и оригинальностью не стоит перебарщивать.

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    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото
    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти ужасные дизайнерские решения вызывают смех сквозь слезы. Курьезные фото