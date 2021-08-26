Когда обычные фото сломали людям мозг. Подборка курьезных иллюзий
Свежие изображения из серии «показалось»
Ежедневно участники сообщества на портале Reddit под названием Confusing Perspective делятся снимками, которые подходят под понятие настоящих оптических иллюзий. Перспектива, ракурс, игра теней — благодаря этим вещам фотографии из нашего материала с лёгкостью смогут обмануть ваш мозг и глаза.
Мы собрали для вас свежие изображения из серии «показалось», на которые захочется взглянуть несколько раз.
Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.
На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.
Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.