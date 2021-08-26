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    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото

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    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото
    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    От создателей стула для людей, любящих сидеть со скрещенными ногами и крепление ремня безопасности для беременных

    Нет проблемы, с которой не способна была бы справиться человеческая изобретательность и фантазия. И когда простые отвертка и скотч не могут спасти ситуацию, на помощь приходят более узконаправленные инструменты и гаджеты, которые в обычной жизни вы точно не встретите.

    Начиная с необычных стульев и заканчивая прочными шинами — пролистайте ниже, чтобы найти предметы, созданные для решения довольно специфичных трудностей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото