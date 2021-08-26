Подборка лайфхаков, созданных для решения неожиданных проблем. Курьезные фото

От создателей стула для людей, любящих сидеть со скрещенными ногами и крепление ремня безопасности для беременных

Нет проблемы, с которой не способна была бы справиться человеческая изобретательность и фантазия. И когда простые отвертка и скотч не могут спасти ситуацию, на помощь приходят более узконаправленные инструменты и гаджеты, которые в обычной жизни вы точно не встретите.

Начиная с необычных стульев и заканчивая прочными шинами — пролистайте ниже, чтобы найти предметы, созданные для решения довольно специфичных трудностей.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.