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    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото

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    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото

    Подборка непредвиденных случаев

    Неудачи могут подстерегать человека на каждом углу, порой от них не удается скрыться даже в собственном доме, а особенно на кухне! Ведь как можно не быть готовым к нелепым случайностям и провалам в месте, где горит огонь, хранятся острые предметы и постоянно что-то жарится или кипит?

    Сегодня мы собрали для вас 17 фотографий, глядя на которые можно убедиться в том, что заходя на кухню следует быть готовым к любым поворотам судьбы.

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    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото
    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото