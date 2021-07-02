Кухня — самая благоприятная среда для провалов. Подборка курьезных фото

Подборка непредвиденных случаев

Неудачи могут подстерегать человека на каждом углу, порой от них не удается скрыться даже в собственном доме, а особенно на кухне! Ведь как можно не быть готовым к нелепым случайностям и провалам в месте, где горит огонь, хранятся острые предметы и постоянно что-то жарится или кипит?

Сегодня мы собрали для вас 17 фотографий, глядя на которые можно убедиться в том, что заходя на кухню следует быть готовым к любым поворотам судьбы.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.