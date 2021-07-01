Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна

Собрали для вас подборку случаев, когда старания создателей все только испортили

Иногда лучшее действительно враг хорошего. И желание сделать вещи удобнее, практичнее или креативнее приводит к полнейшему провалу. Например, хотели сделать красивый принт на одноразовых полотенцах, а в итоге они выглядят грязными.

А лежачий полицейский, благодаря которому машины должны снижать скорость, легко можно объехать. Мы собрали для вас подборку случаев, когда старания создателей все только испортили.

«Меловая краска на мерных ложках стерлась в посудомоечной машине», «Очевидно, эта краска отвечала за указание объема ложки, и теперь о нем придется только догадываться», «На этой временной татуировке Frozen 2 должно быть написано «Face Your FEAR», то есть «преодолей свой страх», «Лежачий полицейский на спуске без дренажа?», «В поликлинике замечен лучший ростомер на данной планете», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.