  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна

    Собрали для вас подборку случаев, когда старания создателей все только испортили

    Иногда лучшее действительно враг хорошего. И желание сделать вещи удобнее, практичнее или креативнее приводит к полнейшему провалу. Например, хотели сделать красивый принт на одноразовых полотенцах, а в итоге они выглядят грязными.

    А лежачий полицейский, благодаря которому машины должны снижать скорость, легко можно объехать. Мы собрали для вас подборку случаев, когда старания создателей все только испортили.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна
    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна

    «Меловая краска на мерных ложках стерлась в посудомоечной машине», «Очевидно, эта краска отвечала за указание объема ложки, и теперь о нем придется только догадываться», «На этой временной татуировке Frozen 2 должно быть написано «Face Your FEAR», то есть «преодолей свой страх», «Лежачий полицейский на спуске без дренажа?», «В поликлинике замечен лучший ростомер на данной планете», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда хотел сделать как лучше, но только все испортил. Курьезные фото провального дизайна