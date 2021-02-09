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    Курьез

    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства

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    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства

    «Наша кошка ненавидит все и вся, особенно свою дочь, которая садится сверху»

    Владельцам кошек скучать не приходится, а когда питомцев еще и несколько, то озорство и веселье практически не прекращаются.

    Предлагаем подборку снимков с котейками, которые доказывают, какой интересной становится жизнь, когда у тебя появляется друг.

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    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства
    C двумя кошками веселее, чем с одной: курьезные фотодоказательства

    «Она просто прыгнула прямо на нее», «Мой отец оставил инструменты на 30 секунд, и они немедленно отправились их украсть», «Это последняя фотография моей елки», «В доме полно кошачьих кроватей и одеял, но им нравится лежать именно здесь», «Это происходит каждое утро», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети

     Читайте также: Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время

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    Теги: фотография кот курьез
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