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    Курьез

    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство

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    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство

    «Собака моего соседа заглядывает через забор, чтобы поздороваться»

    Песели — одни из самых любопытных животных, которых только можно придумать. И если иногда их настойчивость кажется милой, бывают случаи, когда она переходит в навязчивость. Впрочем, даже в этом случае собакам все сходит с лап. В подборке ниже — 15 доказательств этому.

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    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство
    Курьезные фото собак, которые суют свой нос в дела хозяев, наплевав на личное пространство

    «Что ж, мой брат недавно обручился, и я не могу перестать смеяться над этой фотографией», «Собака моего соседа заглядывает через забор, чтобы поздороваться», «Когда у ворот есть глаза. И мокрые носики», «Хаски моего соседа любит использовать кошачью дверь, чтобы подсмотреть, что происходит у нас в гараже», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Теги: фотография шутки курьез животные
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