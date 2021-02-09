Грязный котенок превратился в шикарного малыша благодаря доброй девушке

Во время каждого кормления девушка пыталась подбодрить кроху, ласково с ним разговаривая

Котенка по кличке Моти нашли на улице в плохом состоянии и отвезли в приют в Лас-Вегасе. Малыш очень нуждался в помощи, и его опекуном стала девушка-волонтер по имени Патриция Лика. Когда она впервые увидела его испуганную мордочку, то сразу решила позаботиться о крохе.

Когда девушка взяла малыша на руки, он был весь в грязи, а его глазки почти не открывались из-за сильной инфекции.

Патриция искупала котенка, дала ему необходимые лекарства и закапала глазки. На следующий день питомцу стало хуже из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

У новорожденных котят, которые остались без мамы, очень мало шансов на выживание, ведь они не получают питательных веществ с материнским молоком. Но Патриция была полна решимости помочь питомцу, несмотря ни на что. Она давала ему лекарства, круглосуточно ухаживая за Моти.

Во время каждого кормления девушка пыталась подбодрить кроху, ласково с ним разговаривая. На следующий день Патриция с радостью заметила, что малышу стало лучше — он повеселел и начал кушать с аппетитом.

С этого момента Моти пошел на поправку. Через несколько недель котенок превратился в счастливого и озорного малыша, который любит покушать, попрыгать и поспать.

Моти больше не грустит, а смотрит на мир большими, яркими глазками, выделяющимися на рыжей пушистой мордочке.

Патриция счастлива наблюдать за тем, как ее подопечный растет и набирается сил. Совсем скоро малыш отправится в постоянный дом, где о нем позаботятся.

Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

«Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.