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    Курьез

    Грязный котенок превратился в шикарного малыша благодаря доброй девушке

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    Грязный котенок превратился в шикарного малыша благодаря доброй девушке

    Во время каждого кормления девушка пыталась подбодрить кроху, ласково с ним разговаривая

    Котенка по кличке Моти нашли на улице в плохом состоянии и отвезли в приют в Лас-Вегасе. Малыш очень нуждался в помощи, и его опекуном стала девушка-волонтер по имени Патриция Лика. Когда она впервые увидела его испуганную мордочку, то сразу решила позаботиться о крохе.

    Когда девушка взяла малыша на руки, он был весь в грязи, а его глазки почти не открывались из-за сильной инфекции.

    Патриция искупала котенка, дала ему необходимые лекарства и закапала глазки. На следующий день питомцу стало хуже из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

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    Грязный котенок превратился в шикарного малыша благодаря доброй девушке
    Грязный котенок превратился в шикарного малыша благодаря доброй девушке
    Грязный котенок превратился в шикарного малыша благодаря доброй девушке

    У новорожденных котят, которые остались без мамы, очень мало шансов на выживание, ведь они не получают питательных веществ с материнским молоком. Но Патриция была полна решимости помочь питомцу, несмотря ни на что. Она давала ему лекарства, круглосуточно ухаживая за Моти.

    Во время каждого кормления девушка пыталась подбодрить кроху, ласково с ним разговаривая. На следующий день Патриция с радостью заметила, что малышу стало лучше — он повеселел и начал кушать с аппетитом.

    С этого момента Моти пошел на поправку. Через несколько недель котенок превратился в счастливого и озорного малыша, который любит покушать, попрыгать и поспать.

    Моти больше не грустит, а смотрит на мир большими, яркими глазками, выделяющимися на рыжей пушистой мордочке.

    Патриция счастлива наблюдать за тем, как ее подопечный растет и набирается сил. Совсем скоро малыш отправится в постоянный дом, где о нем позаботятся.

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: кот курьез дом
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