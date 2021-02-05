Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал

Из сериала «Сглаживания много не бывает»

Фотошоп может быть и лекарством для фотографий, и ядом, все дело, как говорится, в дозе. Немного ненавязчивой обработки помогает исправить цвета и мелкие недочеты на снимке, но вовремя остановиться так сложно!

Поэтому некоторые легко пересекают эту грань и совершенно теряют связь с реальностью Результат выходит, мягко говоря, не очень. Смотрите сами!

«Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.