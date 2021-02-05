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    Курьез

    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал

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    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал

    Из сериала «Сглаживания много не бывает»

    Фотошоп может быть и лекарством для фотографий, и ядом, все дело, как говорится, в дозе. Немного ненавязчивой обработки помогает исправить цвета и мелкие недочеты на снимке, но вовремя остановиться так сложно!

    Поэтому некоторые легко пересекают эту грань и совершенно теряют связь с реальностью Результат выходит, мягко говоря, не очень. Смотрите сами!

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    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал
    Когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные курьез
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