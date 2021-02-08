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    Курьез

    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды

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    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды

    «Хозяин, сосиски невкусные, но я готов их доесть!»

    Ни для кого не секрет, что братья наши меньшие очень любят вкусно поесть, но иногда предлагаемых блюд им недостаточно! И вот тогда у них появляется желание разнообразить свой рацион!

    Маленькие и большие, лохматые и хвостатые – они с удовольствием полакомятся едой, которая осталась без присмотра. Впрочем, самые осмелевшие готовы забраться даже в холодильник, не смущаясь, что их может застать хозяин!

    Подготовили для вас 10 позитивных фотографий, на которых животные без лишней скромности воруют понравившуюся им пищу!

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    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды
    Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: фотография шутки курьез животные
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