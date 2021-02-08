Курьезные фото животных, которых застали за воровством еды

«Хозяин, сосиски невкусные, но я готов их доесть!»

Ни для кого не секрет, что братья наши меньшие очень любят вкусно поесть, но иногда предлагаемых блюд им недостаточно! И вот тогда у них появляется желание разнообразить свой рацион!

Маленькие и большие, лохматые и хвостатые – они с удовольствием полакомятся едой, которая осталась без присмотра. Впрочем, самые осмелевшие готовы забраться даже в холодильник, не смущаясь, что их может застать хозяин!

Подготовили для вас 10 позитивных фотографий, на которых животные без лишней скромности воруют понравившуюся им пищу!

Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

«Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.