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    Хищник! Дмитрий Гордон показал свою шевелюру 31-летней давности (фото)

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    Телеведущий Дмитрий Гордон - Хищник! Дмитрий Гордон показал свою шевелюру 31-летней давности (фото)
    Телеведущий Дмитрий Гордон
    instagram.com/gordondmytro/

    Шоумен поделился архивным фото

    Украинский телеведущий Дмитрий Гордон, который недавно похвастался заметно подросшими дочками-красавицами, не прекращает удивлять своих фанатов.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовал снимок, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото юный Дмитрий, которого уже все давно привыкли видеть полностью бритоголовым, предстает перед камерой с густой шевелюрой. Он позирует в белой рубашке с галстуком.

    «Осень 1990 года ровно 31 год назад», — подписал пост Гордон.

    instagram.com/gordondmytro/
    instagram.com/gordondmytro/

    Фанаты Дмитрия отметили, что он прекрасно выглядел. Также они обратили внимание на его взгляд:

    «Взгляд хищника!», «Доказательство того, что Гордону более 100 лет!», «Дмитрий, вам идут волосы!», - пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущий Дмитрий Гордон
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    Хищник! Дмитрий Гордон показал свою шевелюру 31-летней давности (фото)