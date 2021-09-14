Хищник! Дмитрий Гордон показал свою шевелюру 31-летней давности (фото)

Шоумен поделился архивным фото

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон, который недавно похвастался заметно подросшими дочками-красавицами, не прекращает удивлять своих фанатов.

На своей странице в Instagram звезда опубликовал снимок, который был сделан в 1990 году. На черно-белом фото юный Дмитрий, которого уже все давно привыкли видеть полностью бритоголовым, предстает перед камерой с густой шевелюрой. Он позирует в белой рубашке с галстуком.

«Осень 1990 года ровно 31 год назад», — подписал пост Гордон.

instagram.com/gordondmytro/

Фанаты Дмитрия отметили, что он прекрасно выглядел. Также они обратили внимание на его взгляд:

«Взгляд хищника!», «Доказательство того, что Гордону более 100 лет!», «Дмитрий, вам идут волосы!», - пишут в комментариях пользователи сети.

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