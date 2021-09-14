  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дочь модели Хайди Клум Лени - 17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды
    Дочь модели Хайди Клум Лени
    instagram.com/leniklum/

    «Девушка расцвела», – пишут в комментариях

    Дочь модели Хайди Клум Лени стала звездой модного показа и превзошла мать. 17-летняя девочка решила пойти по стопам родительницы и выбрала модельный бизнес. Недавно девочка появилась на Неделе моды в Германии в эксцентричном образе: дефилировала дочь Клум в джоггерах и ультракоротком топе.

    Лени чувствовала себя уверенной и счастливой. В полном восторге от успехов дочери была и ее звездная мама.

    В комментариях к фото начинающую модель расхваливали на все лады.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды
    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды
    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды
    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды
    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды
    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды
    instagram.com/leniklum/

    «Девушка-то расцвела прямо», «Красавица», «Яркая звездочка, как мама», — писали ей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

    Читайте также: Встреча через 14 лет. Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами»
    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды