17-летняя дочь Хайди Клум затмила звездную мать на Неделе моды

«Девушка расцвела», – пишут в комментариях

Дочь модели Хайди Клум Лени стала звездой модного показа и превзошла мать. 17-летняя девочка решила пойти по стопам родительницы и выбрала модельный бизнес. Недавно девочка появилась на Неделе моды в Германии в эксцентричном образе: дефилировала дочь Клум в джоггерах и ультракоротком топе.

Лени чувствовала себя уверенной и счастливой. В полном восторге от успехов дочери была и ее звездная мама.

В комментариях к фото начинающую модель расхваливали на все лады.

«Девушка-то расцвела прямо», «Красавица», «Яркая звездочка, как мама», — писали ей.

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».