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    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото

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    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото

    Когда люди сделали работу так, но таких результатов от них никто не ожидал

    Что хуже – когда некто вообще не выполняет поставленную задачу или же выполняет так, что все только портит и нужно переделывать? Сложный вопрос, на самом деле, и многие работнички в этом поднаторели.

    Формально работу делают, не придерешься, а как доходит до оценки результата – только за голову и хвататься! Порой так выполняют даже простую задачу, что такое никак не ожидаешь увидеть.

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    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото
    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото