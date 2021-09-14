Подборка провалов от горе-строителей, которым стоит сменить профессию. Курьезные фото

Когда люди сделали работу так, но таких результатов от них никто не ожидал

Что хуже – когда некто вообще не выполняет поставленную задачу или же выполняет так, что все только портит и нужно переделывать? Сложный вопрос, на самом деле, и многие работнички в этом поднаторели.

Формально работу делают, не придерешься, а как доходит до оценки результата – только за голову и хвататься! Порой так выполняют даже простую задачу, что такое никак не ожидаешь увидеть.

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».