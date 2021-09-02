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    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день

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    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день

    Смеющаяся змея медведи-весельчаки

    Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards 2021, как всегда, в начале осени объявила финалистов, которые поборются за звание автора самой смешной фотографии дикой природы. Вне зависимости от того, кто будет выбран победителем, снимки участников уже справились со своей главной задачей — поднять настроение публике.

    Мы собрали для вас шорт-лист попавших в финал работ, которые заставят вас на секундочку забыть обо всем плохом, что творится вокруг.

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    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день
    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день

    «Лето кончилось», «Тебе кто разрешал снимать?», «Посмотрите, как высоко прыгаю»», «Настроение: утро понедельника.», «Величественный и изящный…», «Нарисуй меня, как одного из своих французских медведей», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день