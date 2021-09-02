Подборка самых смешных фотографий дикой природы, которые сделают ваш день

Смеющаяся змея медведи-весельчаки

Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards 2021, как всегда, в начале осени объявила финалистов, которые поборются за звание автора самой смешной фотографии дикой природы. Вне зависимости от того, кто будет выбран победителем, снимки участников уже справились со своей главной задачей — поднять настроение публике.

Мы собрали для вас шорт-лист попавших в финал работ, которые заставят вас на секундочку забыть обо всем плохом, что творится вокруг.

«Лето кончилось», «Тебе кто разрешал снимать?», «Посмотрите, как высоко прыгаю»», «Настроение: утро понедельника.», «Величественный и изящный…», «Нарисуй меня, как одного из своих французских медведей», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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