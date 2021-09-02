Как только в доме появляется кот, о скучной жизни можно позабыть. Курьезные фото

С котом у вас всегда будет компания. Всегда!

Собираясь завести кота, мы обычно надеемся, что он привнесет в дом немного тепла и уюта, и не то чтобы ждем от пушистого питомца больших развлечений. Но когда кот наконец появляется в квартире, вдруг выясняется, что ваша жизнь теперь станет гораздо веселей и каждый день будет полон внезапностей!

То коту срочно нужна ваша компания, то, наоборот, он пытается искусно спрятаться или вообще делает что-то необъяснимое. Скучать точно не придется!

«С котом у вас всегда будет компания. Всегда!», «Хотела сфотографировать, как грациозно она сидит в коробочке…», «Как говорится, на вкус и цвет», «Если котов двое — скучать не приходится вдвойне», «Мои коты никак не могут разобраться, как пользоваться одной вещью вдвоем», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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