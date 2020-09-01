Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас самые странные и смешные доказательства того, что на пляже можно встретить что угодно

Лето — это время купаться в море, загорать и бездельничать на солнце. Миллионы людей приезжают на пляжи всего мира, чтобы как следует отдохнуть. И некоторые делают это весьма оригинальным способом. Собрали для вас самые странные и смешные доказательства того, что на пляже можно встретить что угодно.

«Наглядное объяснение того, почему женщины живут дольше мужчин», «Её зовут Аргиро, и ей нравится загорать на лежаке», «Сделать диван из песка — это гениально!», «Такой знак я увидел на пляже в Литве. Очень доходчиво», «Как можно до чёртиков напугать людей с помощью песка», «Парень наглядно показал, как девушки фотографируются на пляже», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.