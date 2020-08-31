Эти питомцы поплатились за свою жадность сполна: подборка курьезных фото



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Собрали снимки жадных домашних любимцев, которые переоценили свои силы и ловкость

Стоит вам только открыть шкаф с заветными вкусностями, как ваш питомец со всех ног несется из соседней комнаты, услышав любимый шуршащий звук? Если ответ положительный, то с вашим песиком, котом или хомяком наверняка случалась такая же беда, как с животными из этого материала.

Мы собрали снимки жадных домашних любимцев, которые переоценили свои силы и ловкость, за что и поплатились.

«У него есть все, но стоило ли это того?», «Кое-кто застрял», Когда ты жадный с детства», «Кошка 0:1 кормушка», «Коротко о том, как мы обнаружили вора кошачьего корма»,«Вышел на пять минут из комнаты, а кот застрял в стаканчике из-под моего мороженого», - комментируют фото пользователи сети.

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