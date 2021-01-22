Чем занимаются супергерои, когда не спасают мир: подборка смешных комиксов

Оцените забавные работы чилийца

Благодаря фантазии художников со всего мира, мы узнали множество инетересных деталей о любимых персонажах из фильмов или мультиков. Так, главный герой нашего материала чилийский карикатурист Карло Фердо рисует уморительные иллюстрации, показывающие, чем занимаются Бэтмен, Супермен и другие супергерои, когда не спасают мир.

Оказывается, многие из них сталкиваются с проблемами, ставшими следствием их суперспособносей. Получается очень забавно. Оцените работы чилийца, пролистав ниже.

Больше работ можете найти в Instagram-аккаунте Карло Фердо, на который подписано более 15 тысяч человек.

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.