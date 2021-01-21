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    Курьез

    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах

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    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах

    Мы собрали для вас лучшие снимки собакенов со странным представлением о комфорте с челленджа #SleepingDogChallenge

    Популярное в Facebook сообщество Dogspotting Society регулярно устраивает веселые челленджи среди своих участников. Недавно в группе стал суперпопулярным новый челлендж под названием #SleepingDogChallenge.

    В нем приняли участие 15 тысяч человек: они поделились фотографиями своих питомцев, которые умудрились заснуть в весьма странных и нелепых позах. Кажется, что в таких положениях невозможно пролежать даже полчаса, но нет.

    Песели дрыхли, как младенцы, часами напролет. Видимо, им так очень даже удобно.

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    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах

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    Теги: шутки курьез
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