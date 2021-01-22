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    Курьез

    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото

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    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото

    «Я опрокидываю свой лоток в час ночи… уже вторую ночь подряд!»

    Если бы существовал конкурс на самое наглое существо в мире, коты без труда вырвали бы пальму первенства ил лап конкурентов. А что поделать, если они считают себя царями в доме, и все эти человеческие правила для них вообще не аргумент.

    Вы только посмотрите, что творят эти пушистые нахалы!

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    1. «Он всё время прыгает на стол, а я всё время говорю, чтобы он слезал»
    2. Любуется своей работой
    5. Зачем вы это делаете?
    6. «Мам, я украл для тебя эту колбасу с кухни»
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото
    7. Ход королевы
    3. Украшение для пирога
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото
    4. После двух недель работы над пазлом…
    Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото

     «Он все время прыгает на стол, а я все время говорю, чтобы он слезал», «Теперь думаю, может, он бросает мне вызов?», «Любуется своей работой», «Мам, я украл для тебя эту колбасу с кухни», «Мой муж думал, что кот не будет есть буррито. Он ошибался», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

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    Теги: кот курьез животные
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