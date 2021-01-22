Эти наглые коты в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого: курьезные фото

«Я опрокидываю свой лоток в час ночи… уже вторую ночь подряд!»

Если бы существовал конкурс на самое наглое существо в мире, коты без труда вырвали бы пальму первенства ил лап конкурентов. А что поделать, если они считают себя царями в доме, и все эти человеческие правила для них вообще не аргумент.

Вы только посмотрите, что творят эти пушистые нахалы!

«Он все время прыгает на стол, а я все время говорю, чтобы он слезал», «Теперь думаю, может, он бросает мне вызов?», «Любуется своей работой», «Мам, я украл для тебя эту колбасу с кухни», «Мой муж думал, что кот не будет есть буррито. Он ошибался», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.