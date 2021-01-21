Подборка смешных мемов, которые заставят кошатников хохотать в голос

«То чувство, когда кошка красивее, чем большинство людей»

Мемы и кошки — два столпа, на которых держится современный интернет. А мемы про кошек — это идеальное комбо, способное обеспечить хорошее настроение на весь день.

Убедитесь в этом, пролистав наш материал, где собраны лучшие шутки, которые поймут абсолютно все хозяева шерстяных хулиганов.

Уверены, эти приколы оценят даже собачники!

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.