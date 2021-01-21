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    Курьез

    Подборка смешных мемов, которые заставят кошатников хохотать в голос

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    Подборка смешных мемов, которые заставят кошатников хохотать в голос

    «То чувство, когда кошка красивее, чем большинство людей»

    Мемы и кошки — два столпа, на которых держится современный интернет. А мемы про кошек — это идеальное комбо, способное обеспечить хорошее настроение на весь день.

    Убедитесь в этом, пролистав наш материал, где собраны лучшие шутки, которые поймут абсолютно все хозяева шерстяных хулиганов.

    Уверены, эти приколы оценят даже собачники!

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    Физика существует. Кошки:
    Типичные кошки:
    Когда вы забираете заказ у курьера и не хотите, чтобы ваш кот убежал
    Маленькая коробка — тоже коробка
    То чувство, когда кошка красивее, чем большинство людей
    Когда у тебя в планах завоевание Монголии, но сначала нужно выгулять кошку
    «Представляю вам свою конспирологическую теорию»
    Когда вы встали в три часа ночи в туалет, и ваш кот выполняет свой долг, наблюдая за тем, как вы писаете
    Так все и было
    Я: *мирно сплю*. Мой кот в три часа ночи:
    «Трогательная» встреча кота и хозяина спустя полгода разлуки
    Я: *случайно наступаю на хвост своему коту*. Кот:
    «Мой кот два часа скрывал то, что он натворил»
    Я: *смеюсь над смешным приколом в интернете*. Кот у меня на коленях:
    Покупаем коту новую комфортабельную кровать. Кот:

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

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    Теги: шутки кот курьез
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