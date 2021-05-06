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    Парень хотел красивое селфи, а получил падение с 36-метровой скалы

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    Парень хотел красивое селфи, а получил падение с 36-метровой скалы

    Сейчас счастливчик находится в больнице

    28-летний житель Лондона и пятеро его друзей приехали посмотреть на живописную скалу Old Harry Rocks, находящуюся между двумя британскими городками Стадлендом и Суонеджем.

    Парень решил подойти к самому краю скалы, чтобы сделать селфи. Друзья посоветовали ему держаться подальше от края, но он не послушал, и через несколько минут рухнул вниз с высоты около 36 метров. Оказалось, что инстинкта самосохранения у парня нет, а вот везения хоть отбавляй: был прилив, и любитель селфи упал в воду, отделавшись легким испугом, парой царапин и синяков.

    Его падение заметила группа каякеров. Ребята сразу же направились к пострадавшему, помогли ему выбраться на берег и оказали первую помощь. Невероятно, но парень был в сознании и со всеми разговаривал. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Они осмотрели пострадавшего, обнаружили только синяки и ссадины, но все равно отправили его в больницу, чтобы выяснить, нет ли у него повреждений внутренних органов, пишет The Sun.

    «Это просто чудо, что человек не погиб. Ему невероятно повезло, что он получил относительно легкие травмы», — сказал Ян Браун, один из спасателей.

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    Парень хотел красивое селфи, а получил падение с 36-метровой скалы
    Парень хотел красивое селфи, а получил падение с 36-метровой скалы
    Парень хотел красивое селфи, а получил падение с 36-метровой скалы

    Сотрудники службы спасения всегда предупреждают людей о том, что нужно держаться подальше от края этой скалы. Однако народ продолжает рисковать жизнью ради селфи.

    «Мы постоянно видим, что многие люди слишком близко подходят к краю, чтобы сделать селфи. Скалы там очень рыхлые, и мы советуем всем стоять по крайней мере в пяти метрах от края», — говорит Ян Браун.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: селфи курьез
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