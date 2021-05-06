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    Живот — лучшее украшение. Толстушка повторила модные наряды худых девушек (фото)

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    Живот — лучшее украшение. Толстушка повторила модные наряды худых девушек (фото)

    Бруклин заявила, что многие руководствуются двойными стандартами

    Благодаря своей затее девушка привлекла более 62 тысяч поклонников в Тиктоке, получив 1,7 млн лайков. Однако пользователи разделились на два лагеря.

    23-летняя Бруклин Аллен работает в сфере розничной торговли и очень любит проводить время в соцсетях. Так, девушка стала популярна, когда сравнила, как модные вещи выглядят на худышках и на ней.

    Блогерша стала выкладывать кадры в Тиктоке, чтобы показать, что многие популярные образы предназначены для девушек с плоскими животами. Этими красавицами восхищаются, когда они демонстрируют и подчеркивают свою худобу.

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    Живот — лучшее украшение. Толстушка повторила модные наряды худых девушек (фото)
    Живот — лучшее украшение. Толстушка повторила модные наряды худых девушек (фото)
    Живот — лучшее украшение. Толстушка повторила модные наряды худых девушек (фото)

    Однако Бруклин задалась вопросом о том, что делать девушкам с пышными формами и округлыми животиками. И пришла к выводу, что каждый имеет право носить открытую сексуальную одежду независимо от комплекции, пишет BuzzFeed.

    Я пытаюсь показать женщинам моего размера, что мы можем носить эти наряды и хорошо выглядеть! <...> Нет ничего плохого в том, что полная женщина немного обнажает тело, и я обнаружила, что мне нравится, как я выгляжу в этих нарядах!

    Бруклин заявила, что многие руководствуются двойными стандартами, считая, что полным людям нужно носить закрытую одежду, которая якобы прячет их недостатки. А если они открыто показывают особенности фигуры, то рискуют стать объектом порицания и грубых комментариев. Девушка считает, что это проявление фэтфобии, когда людей высмеивают, унижают и оскорбляют за полноту. И она благодарна тем пользователям, которые поддержали ее идеи. Однако часть юзеров осталась при своем мнении, заявив, что подбирать одежду стоит исходя из комплекции.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: самые сексуальные шутки курьез
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