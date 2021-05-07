Президент Ирландии дал интервью вместе со своим щенком, и это была ошибка (видео)

Пес украл всеобщее внимание

Собаки одним взмахом хвоста способны привлечь к себе взгляды и стать центром всеобщего внимания — даже если рядом с ними находится сам президент. Подобный трюк провернул пес главы Ирландии, Майкла Хиггинса, пока его хозяин общался с журналистами. Бернский зенненхунд по кличке Мисних так настойчиво требовал внимания от Хиггинса, что даже не обратил внимания на то, что их в этот момент снимали камеры.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс — большой любитель собак породы бернский зенненхунд. Питомцев главы Ирландии зовут Брод и Мисних. Мисних появился в семье президента совсем недавно — в марте 2021. На ирландском «misneach» означает «мужество». Собаки даже появляются на официальных встречах президента.

Майкл Хиггинс произносил траурную речь перед журналистами по случаю кончины актера Тома Хики. Но Мисних решил, что хозяин должен почесать его за ушком вот прямо сейчас. Не откладывая! В итоге президенту пришлось сохранять серьезное лицо, пока заигравшийся пес все пытался схватить его за руку.

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Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.