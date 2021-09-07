В Косово мужчина проглотил старую модель Nokia и выжил

Врачи удалили мобильный телефон, не прибегая к полостной операции

Врачи в Приштине, Косово, извлекли из желудка пациента проглоченный им мобильный телефон Nokia 3310. Об этом сообщает британское издание Metro.

33-летний мужчина, чье имя не сообщается, целиком проглотил мобильный телефон модели Nokia 3310. Гаджет застрял в желудке и оставался там четыре дня. Жизнь косовара оказалась в опасности, так как из аккумулятора телефона могла вытечь едкая кислота. Мужчина начал испытывать сильнейшую боль и обратился в больницу, благодаря своевременной помощи врачей ему удалось выжить.

Руководитель медицинской бригады Скендер Теляку предоставил журналистам рентгеновские снимки пациента и фотографии извлеченного устройства.

Врачи удалили мобильный телефон, не прибегая к полостной операции. Они достали устройство при помощи эндоскопа, разделив его на три части. Теляку подчеркнул, что вмешательство прошло без осложнений.

При каких обстоятельствах мужчина проглотил телефон, не уточняется.

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