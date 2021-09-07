Подборка курьезных фото, сделанных «за секунду до»

Мгновение до взрыва неподдельных эмоций

Есть такое расхожее время, что за момент перед ударом или падением время будто останавливается, начинает течь как качественный кисель, и можно разглядеть все детали. Предотвратить нельзя, а увидеть можно – некоторым фотографам повезло запечатлеть это удивительное явление.

Прямо скажем, от некоторых кадров становится не по себе, но потом понимаешь, что лично тебе ничего не угрожает, и отпускает.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.