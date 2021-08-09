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    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото

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    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото

    Хотя по некоторым из этих фото так и не скажешь

    Вражда кошек с собаками отпечаталась в нашем сознании и даже языке, но так ли все на самом деле серьезно?

    В подборке ниже — 15 кадров, доказывающих, что у питомцев (иногда) может завязаться дружба.

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    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото
    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото

    «Этот кот из моего района всегда защищает своего маленького собачьего друга, и я подумала, что эта фотография может скрасить чей-то день:)», «Морда моего кота, когда пес требует его внимания», «Реакция кошки на то, что собака моего брата приезжает в миллионный раз», «Обычно моей кошке абсолютно наплевать на пса, но с тех пор, как тот вернулся из больницы, она от него не отходит», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Что бывает, когда пытаешься подружить кошку с собакой. Курьезные фото