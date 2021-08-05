Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран

Некоторые кошачьи умудряются показывать чудеса гибкости, скорости и прыгучести

Кажется, что уж чего-чего, а фотографий котиков в интернете сейчас более чем достаточно. Но даже несмотря на такое изобилие пушистых морд, среди них всех выделяются работы японского фотографа Масаюки Оки. Его мечта — сфотографировать всех котов мира, но пока что он ограничивается хвостатыми, которых ему удается заметить на улицах Токио.

В его объектив попадают кошки и коты, которые занимаются своими обычными делами, но при этом получаются такими харизматичными, что остается только удивляться таланту Оки.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.