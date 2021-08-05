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    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран

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    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран

    Некоторые кошачьи умудряются показывать чудеса гибкости, скорости и прыгучести

    Кажется, что уж чего-чего, а фотографий котиков в интернете сейчас более чем достаточно. Но даже несмотря на такое изобилие пушистых морд, среди них всех выделяются работы японского фотографа Масаюки Оки. Его мечта — сфотографировать всех котов мира, но пока что он ограничивается хвостатыми, которых ему удается заметить на улицах Токио.

    В его объектив попадают кошки и коты, которые занимаются своими обычными делами, но при этом получаются такими харизматичными, что остается только удивляться таланту Оки.

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    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран
    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: кот курьез
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    Японский фотограф снимает уличных котиков так, что их эмоции чувствуются даже через экран