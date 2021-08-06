Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения

Зачем нужны отношения, если они не выглядят так?

Есть два способа создания по-настоящему крутых снимков: для первого вам придется вооружиться недюжинным терпением и профессиональной техникой, а для второго — достать смартфон в нужное время и в нужном месте.

Авторы этих смешных кадров с участием братьев наших меньших прибегли именно ко второму способу. У них получились невероятно забавные кадры, которые вызовут улыбку у любого человека. Впрочем, убедитесь в этом сами, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.