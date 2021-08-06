  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения

    Зачем нужны отношения, если они не выглядят так?

    Есть два способа создания по-настоящему крутых снимков: для первого вам придется вооружиться недюжинным терпением и профессиональной техникой, а для второго — достать смартфон в нужное время и в нужном месте.

    Авторы этих смешных кадров с участием братьев наших меньших прибегли именно ко второму способу. У них получились невероятно забавные кадры, которые вызовут улыбку у любого человека. Впрочем, убедитесь в этом сами, пролистав ниже.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения
    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

    Читайте также: Хорошая попытка, но нет. В сети высмеяли жалобы Мендель на политическую травлю
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка жутко смешных фото животных, которые избавят вас от плохого настроения