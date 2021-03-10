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    Что делают кот и собака, когда нас нет дома? Женщина сняла милое видео тайной дружбы

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    Что делают кот и собака, когда нас нет дома? Женщина сняла милое видео тайной дружбы

    Кот Кельвин и собака Джоуль любят спать вместе, свернувшись калачиком, когда хозяева не видят

    Считается, что коты и собаки – непримиримые враги. Так ли это на самом деле? Пользовательница Reddit с ником elphada16 засняла видео, которое доказывает, что теперь выражение «живут как кошка с собакой» приобрело прямо противоположный смысл.

    Когда супруги дома, кот Кельвин и собака Джоуль не особо демонстрируют дружеские чувства. Тогда хозяйка установила камеру и решила посмотреть, а что же происходит, когда людей нет дома.

    Всего в семье живет четыре питомца: вышеупомянутые Кельвин и Джоуль, еще одна собака Тесла и черный кот, чью кличку нам не назвали. Хозяйка, как и ее муж, работает инженером, поэтому животные носят «научные» имена.

    Джоуль взяли из приюта 4 года назад, сейчас ей 5 лет. В ее предках явно был кто-то из охотничьих собак породы венгерская легавая. Кевину 4 года, его тоже забрали из приюта — восьмимесячным котеноком.

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    Публикация от Ginger Cat & Vizslas (@ginger_cat_and_vizslas)

    Итак, хозяйка пришла на работу и включила камеру. Что ж, техника раскрыла всю правду! Стоит собаке забраться на любимый диван, как к ней присоединяется кот. Эти двое так здорово милуются! Женщина пишет, так происходит почти каждый день.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: шутки кот курьез животные
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