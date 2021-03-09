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    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото

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    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото

    «Заведи кота, говорили они»

    Все мы любим животных, у каждого из нас есть домашний любимец. В данном посте речь пойдет о наших любимых кошечках. Они наши верные друзья, которые ждут нас и встречают с работы. Но бывают моменты, когда хозяина долго нет дома и они начинают скучать, дабы провести время весело быстро находят себе развлечение.

    Представляем Вам смешную подборку фото как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе.

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    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото
    Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото

    «Заведи кота, говорили они. С ними уютно, они твердили», «Это не я! оно само!», «У тебя тут пальма упала», «Светящейся пол с подогревом», «Археолог в действии», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: шутки кот курьез
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