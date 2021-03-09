Как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе. Подборка курьезных фото

«Заведи кота, говорили они»

Все мы любим животных, у каждого из нас есть домашний любимец. В данном посте речь пойдет о наших любимых кошечках. Они наши верные друзья, которые ждут нас и встречают с работы. Но бывают моменты, когда хозяина долго нет дома и они начинают скучать, дабы провести время весело быстро находят себе развлечение.

Представляем Вам смешную подборку фото как развлекаются наши любимцы, когда мы на работе.

«Заведи кота, говорили они. С ними уютно, они твердили», «Это не я! оно само!», «У тебя тут пальма упала», «Светящейся пол с подогревом», «Археолог в действии», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.