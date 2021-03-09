Подборка ужасных дизайнерских решений, вызывающих приступ испанского стыда

Хотелось бы узнать, ответственны за эти сомнительные интерьерные решения

Когда дело касается ремонта квартиры, то очень важно найти проверенных строителей и дизайнеров. Ведь необходимо не только подобрать удачный дизайн, но и сделать его функциональным. Так, хозяева домов из нашего материала полностью провалили эту задачу и опозирились на весь интернет.

Хотелось бы узнать, ответственны за эти сомнительные интерьерные решения владельцы квартир или им просто не повезло с рабочими.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.