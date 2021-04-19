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    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев

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    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев

    «Без кота и жизнь не та», – шутят в комментариях пользователи сети

    Если вы хотя бы однажды видели кошку, которая раскаивается, сожалеет о содеянном и считает себя неправой, то это была не кошка. Бояться, сердиться, жалеть – это они умеют, но извиняться – нет. Это не мешает нам их любить.

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    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев
    Чувство стыда им неведомо. Курьезные фото котов-злодеев

    «Ну конечно, ей этот горшок идет больше, чем цветочку», «Без кота и жизнь не та», «Мам, я разобрался со счетами», «Без кота и жизнь не та», «Прямо во время важного видеозвонка», «Без кота и жизнь не та», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: шутки кот животные
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