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    Эти люди не понаслышке знают, что такое черная полоса. Подборка наполненных болью фото

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    Эти люди не понаслышке знают, что такое черная полоса. Подборка наполненных болью фото

    «Поскользнулся в душе, приземлился на унитаз»

    Наверное, у каждого в жизни были такие дни, когда казалось, что весь мир решил отвернуться тебя. Когда что бы ты ни делал, все идет насмарку, и ты даже не можешь это контролировать. Все валится из рук, ты спотыкаешься на ровном месте, а вещи ломаются. Что делать в такой ситуации?

    Видимо, только пытаться сохранять последние капли самообладания, ведь черная полоса не вечна. И мы собрали для вас примеры фото от людей, которые с этой самой черной полосой столкнулись.

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    на весь екран згорнути
    RIP чесночный хлеб
    Закончила сортировать карты. А потом упала
    Поскользнулся в душе, приземлился на унитаз
    Этой зимой я не подумал убрать снег с крыши сарая
    Нет лучшего начала утра, чем уронить полную банку блесток
    Мы не справились с пазлом
    Заканчивал пазл из 1000 деталей, когда мой кот побежал и вскочил на стол, чтобы соскользнуть с него
    Видите эти яйца? Они должны были быть в пирогах
    Продам раздвижную стеклянную дверь, требуется некоторая сборка
    Лампочка в духовке лопнула и попала в еду
    Не знаю, что я сегодня сделал, чтобы так разозлить птиц
    Сходили в поход, было 15 градусов, в горах лежал снег
    В Амстердаме был ураган
    Только что налил последнюю чашку кофе
    После тяжелого рабочего дня в своей любимой пиццерии муж сделал заказ и получил это
    Горячая свежая лазанья — мое любимое блюдо

    «Закончила сортировать карты. А потом упала», «Нет лучшего начала утра, чем уронить полную банку блесток», «Поскользнулся в душе, приземлился на унитаз», «Видите эти яйца? Они должны были быть в пирогах», «В результате получились два горячих маслянистых круга из шоколада, которым место в мусорке», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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