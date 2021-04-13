Эти люди не понаслышке знают, что такое черная полоса. Подборка наполненных болью фото

«Поскользнулся в душе, приземлился на унитаз»

Наверное, у каждого в жизни были такие дни, когда казалось, что весь мир решил отвернуться тебя. Когда что бы ты ни делал, все идет насмарку, и ты даже не можешь это контролировать. Все валится из рук, ты спотыкаешься на ровном месте, а вещи ломаются. Что делать в такой ситуации?

Видимо, только пытаться сохранять последние капли самообладания, ведь черная полоса не вечна. И мы собрали для вас примеры фото от людей, которые с этой самой черной полосой столкнулись.

«Закончила сортировать карты. А потом упала», «Нет лучшего начала утра, чем уронить полную банку блесток», «Поскользнулся в душе, приземлился на унитаз», «Видите эти яйца? Они должны были быть в пирогах», «В результате получились два горячих маслянистых круга из шоколада, которым место в мусорке», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.