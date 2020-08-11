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    Курьез

    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)

    • Розсилка
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)

    «Такой маленький в огромном доме. Как он его защищать будет?», - комментируют фото пользователи сети

    Что для вас хорошая собака? Это такое лохматое чудовище, при виде которого все волки заикаться начинают? Или подтянутый, сильный защитник слабых и покусатель задов преступников? На крайний случай – ловкий и юркий терьер, гроза крыс и барсуков? Или маленькие, миленькие песики, которые не защищают, не охраняют, не кусают и не гавкают? Вот как раз именно у последних больше всего шансов оккупировать наши сердца. Особенно у самых маленьких!

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    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)
    Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)

    «Он здесь, чтобы сделать ваш день лучше», «До чего игривый вид!», «Эта подушка щеночку явно велика», «Он втрое меньше руки, которую кусает, но инстинкты берут свое!», «Малыш сиба-ину удивительно похож на хаски!», «Щеночкам так легко везде спрятаться», «Такой маленький в огромном доме. Как он его защищать будет?», «Попытки проявить характер. Отказывается гулять», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

     Читайте также: Забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер
    в мире животных фотография курьез животные
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