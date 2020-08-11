Cобачки не больше ладошки, которые с легкостью завоевывают сердца людей (фото)



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«Такой маленький в огромном доме. Как он его защищать будет?», - комментируют фото пользователи сети

Что для вас хорошая собака? Это такое лохматое чудовище, при виде которого все волки заикаться начинают? Или подтянутый, сильный защитник слабых и покусатель задов преступников? На крайний случай – ловкий и юркий терьер, гроза крыс и барсуков? Или маленькие, миленькие песики, которые не защищают, не охраняют, не кусают и не гавкают? Вот как раз именно у последних больше всего шансов оккупировать наши сердца. Особенно у самых маленьких!

«Он здесь, чтобы сделать ваш день лучше», «До чего игривый вид!», «Эта подушка щеночку явно велика», «Он втрое меньше руки, которую кусает, но инстинкты берут свое!», «Малыш сиба-ину удивительно похож на хаски!», «Щеночкам так легко везде спрятаться», «Такой маленький в огромном доме. Как он его защищать будет?», «Попытки проявить характер. Отказывается гулять», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.