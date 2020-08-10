Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»



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«Видимо, пес нашел пачку угля и поигрался с ним», - комментируют пользователи сети

В провальные ситуации умудряются попадать не только люди, но и животные — иногда это происходит из-за них самих, а бывает и так, что виновниками оказываются их хозяева. В любом случае подставы от жизни собаки, кошки и другие звери не ожидают, поэтому, попав в переплёт, они умудряются своим выражением морды передать всю гамму эмоций от такого развития событий — от удивления и шока до смирения и принятия.

«Она пробежалась по высокой траве. Понадобилась ванна и 2 часа, чтобы это вычесать», «Когда играл с ручкой и проиграл», «О нет!», «Птица оставила подарок точно на голове», «Стоило отлучиться из дома, как собака поменяла цвет», «Друг оставил пса дома, а когда вернулся, он был таким. Видимо, он нашёл пачку угля и поигрался с ним», - комментируют пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.