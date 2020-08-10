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    Курьез

    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»

    • Розсилка
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»

    «Видимо, пес нашел пачку угля и поигрался с ним», - комментируют пользователи сети

    В провальные ситуации умудряются попадать не только люди, но и животные — иногда это происходит из-за них самих, а бывает и так, что виновниками оказываются их хозяева. В любом случае подставы от жизни собаки, кошки и другие звери не ожидают, поэтому, попав в переплёт, они умудряются своим выражением морды передать всю гамму эмоций от такого развития событий — от удивления и шока до смирения и принятия.

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    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»
    Фото курьезных случаев, когда животные на своей шкуре испытали значение слова «провал»

    «Она пробежалась по высокой траве. Понадобилась ванна и 2 часа, чтобы это вычесать», «Когда играл с ручкой и проиграл», «О нет!», «Птица оставила подарок точно на голове», «Стоило отлучиться из дома, как собака поменяла цвет», «Друг оставил пса дома, а когда вернулся, он был таким. Видимо, он нашёл пачку угля и поигрался с ним», - комментируют пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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    фотография курьез животные
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