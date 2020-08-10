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    Курьез

    В репортаж журналистки ворвались любознательные коровы (видео)

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    В репортаж журналистки ворвались любознательные коровы (видео)

    Одна из коров громко замычала и едва не сбила камеру

    Ведущая прогноза погоды в программе «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Лаура Тобин (Laura Tobin) вышла в эфир из поля, где паслись коровы, одна из которых ворвалась в кадр. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте шоу.

    Отмечается, что репортаж Тобин привлек «любопытных зрителей». Одна из коров громко замычала и едва не сбила камеру. «Она была очень большой! Нюхала все вокруг. Они все пришли, чтобы посмотреть, что происходит», — описала она. Тобин при этом удалось довести включение до конца, несмотря на сильный испуг.

    Ранее у телеведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпуска новостей выпал передний зуб. Она объяснила, что у нее отвалилась часть, которую недавно установил стоматолог.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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    телевидение животные
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