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    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото

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    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото

    16 доказательств того, что с детьми никогда не соскучишься

    Дети никогда не дадут своим родителям скучать. С этими неугомонными цветочками жизни все превращается в приключение. Даже стандартный поход в магазин с ними перестаёт быть рядовым мероприятием.

    Спрятаться за вешалки, разлечься на полу в центре зала, примерить на себя смешные маски — все это для них обычное дело. Смотрите сами!

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    Сегодня видела ребенка, умирающего от скуки в торговом центре
    Впервые с детьми в магазине костюмов. У них хороший вкус
    Страшно представить, что увидел этот ребенок
    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото
    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото
    Я тоже хожу за покупками с детьми
    Когда тебе 5лет, это самое интересное, что можно делать во время похода в магазин
    Пошли с дочерью по магазинам. Ей необходима была эта кепка. Пришли к компромиссу и договорились сделать фото!
    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото
    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото
    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото
    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото
    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото
    Во время похода в супермакет все выбрали мягкие игрушки, кроме этого ребёнка
    Мы взяли ребёнка в торговый центр, чтобы он мог поиграть в игровой зоне, но всё, что он делал, это смотрел на стиральные машины в магазине электроники
    Видел это в местном торговом центре

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: дети шутки курьез
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    Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото