Даже обычный поход в магазин с детьми превращается в незабываемое приключение. Курьезные фото

16 доказательств того, что с детьми никогда не соскучишься

Дети никогда не дадут своим родителям скучать. С этими неугомонными цветочками жизни все превращается в приключение. Даже стандартный поход в магазин с ними перестаёт быть рядовым мероприятием.

Спрятаться за вешалки, разлечься на полу в центре зала, примерить на себя смешные маски — все это для них обычное дело. Смотрите сами!

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.