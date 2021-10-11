Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото

Подборка неловких ситуаций

Для кого-то поход к парикмахеру – это праздник, а для кого-то – мероприятие довольно рискованное. Ведь если что-то пошло не так, то потерянные волосы не удастся быстро вернуть в былое состояние.

Мы собрали для вас случаи, когда поход к парикмахеру или самостоятельные попытки что-то сделать со своей прической обернулись провалом. Врагу не пожелаешь!

«Думал, что смогу сделать стрижку на карантине. Мой триммер думал иначе…», «Моя мама проходила парикмахерские курсы 9 лет назад», «После небольшой практики она уверенно заманила моего брата на стрижку. Вот результат», «Видела пост, где чьему-то парню сделали плохую стрижку. А вот моя», «У меня остался небольшой каскад от предыдущей стрижки, я хотела медленно отрастить волосы до одной длины. Ушла домой с этим и заплакала», – шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.