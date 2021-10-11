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    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото

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    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото

    Подборка неловких ситуаций

    Для кого-то поход к парикмахеру – это праздник, а для кого-то – мероприятие довольно рискованное. Ведь если что-то пошло не так, то потерянные волосы не удастся быстро вернуть в былое состояние.

    Мы собрали для вас случаи, когда поход к парикмахеру или самостоятельные попытки что-то сделать со своей прической обернулись провалом. Врагу не пожелаешь!

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    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото
    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото

    «Думал, что смогу сделать стрижку на карантине. Мой триммер думал иначе…», «Моя мама проходила парикмахерские курсы 9 лет назад», «После небольшой практики она уверенно заманила моего брата на стрижку. Вот результат», «Видела пост, где чьему-то парню сделали плохую стрижку. А вот моя», «У меня остался небольшой каскад от предыдущей стрижки, я хотела медленно отрастить волосы до одной длины. Ушла домой с этим и заплакала», – шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что китайский фермер потратил десятки миллионов на безумное здание, чтобы привлечь туристов.

    Безумное здание, получившее название Дом крестьянского искусства, — это 10-этажное чудище, сочетающее множество архитектурных стилей. Например, на некоторых башнях этого шедевра есть купола, как на православных церквях, в то время как на других — установлены колокольни, как в католических соборах. Также в здании есть фонтан в форме чайника.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда желание сделать стрижку обернулось полным провалом. Курьезные фото