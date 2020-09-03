Десять самых неловких воспоминаний о сексе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«У меня во время секса кровь пошла носом. Причем буквально потекла ручьем, прямо на лицо моей девушки. Ну, бывшей девушки», - вспоминают пользователи сети

У всех бывают плохие дни. Или ночи. На одном популярном форуме мужчины и женщины поделились самыми страшными и постыдными случаями, которые произошли с ними во время секса. Убедись, что твоя сексуальная жизнь на высоте.

«Девушка делала мне минет и хотела, чтобы я кончил ей на лицо, но в последний момент передумала и отпихнула меня. Я упал на спину и ударился головой о комод. Худший оргазм в моей жизни. И три стежка».

«Я был сверху, мы занимались сексом в темноте. Я удивился, что девушка подо мной какая-то слишком влажная. Спустя несколько минут я почувствовал странный дискомфорт, встал и включил свет. И черт меня дери! Кровь. Кровь повсюду. Она — тоже в шоке, подскочила, начала оглядывать. Мы были сначала уверены, что кровь идет у нее из влагалища, подумали, что месячные начались, пока я не опустил взгляд ниже и не заметил, что кровь сочится из моего собственного члена. Оказалось, я повредил уздечку, занимаясь слишком яростным сексом. Худший мой опыт. А главное, боли я так и не почувствовал».

«Классика жанра: мне было семнадцать, ко мне пришла одноклассница, мы сначала целовались, а потом решили зайти чуть дальше. И для нее, и для меня это был первый опыт, так что оба немного волновались. Увлекшись, не заметили одной детали. А именно мамы, которая, наверное, около минуты стояла в дверях и внимательно наблюдала за тем, что мы делаем. Потом она молча вышла и вернулась через несколько секунд с презервативом. Положила его на тумбочку и ушла по магазинам. Секса у нас в тот раз все равно не было, зато моя мама по возвращении очень мило поговорила с моей девушкой за чашкой чая».

«У меня во время секса кровь пошла носом. Причем буквально потекла ручьем, прямо на лицо моей девушки. Ну, бывшей девушки».

«Я могу хэштег создать — #проблемымаленькогочлена. Серьезно. Я вообще-то не считал его таким уж крохотным, пока одна девушка не начала смеяться. Нет, она не хихикнула и не улыбнулась свысока — она залилась совершенно искренним детским смехом. Оделась и ушла, чмокнув меня в щеку. Таким униженным я себя никогда не чувствовал».

«Девушка попросила, чтобы я ее отшлепал. «Сильнее, сильнее», — стонала она. Всё в лучших традициях БДСМ. Меня это, честно говоря, не то чтобы очень заводило, я рассчитывал на более традиционное продолжение, как вдруг она перестала стонать. И говорить что-то перестала. Я ее несколько раз окликнул — молчание. Я тогда еще понятия не имел, что такое «сабспейс» и как люди «улетают» от того, когда им больно. Я уже телефон схватил, чтобы скорую вызывать (черт знает, что я сказал бы им и как объяснил бы ситуацию), как она пришла в себя… И потребовала продолжения!»

«Младший брат моей девушки запрыгнул к нам в комнату, пока мы занимались сексом, заорал «Сюрприз!» и сфотографировал. Я потом гонялся за ним по всему дому, чтобы отнять телефон».

«Я знаю, что для многих потеря девственности — это стресс. Нет, стресс — это когда ты заходишь в ванную, чтобы снять презерватив, и обнаруживаешь, что он порвался».

«Однажды презерватив застрял в моей девушке. Это было неловко и очень стыдно. Я даже позвонить ей потом не решился, потому что чувствовал себя полным идиотом с маленьким членом».

«Девушка уснула во время секса со мной. Она была абсолютно трезвая, хотя еще в кафе призналась мне, что она только-только после ночной смены (она работает медсестрой) и выжата, как лимон. При этом была настроена решительно. Пока ее руки на моей спине не расслабились, а она не засопела мне в плечо. Но самое обидное даже не это. Самое обидное — это ее шуточки в духе «если что — не буди меня», которые длились еще год».

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