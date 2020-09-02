Мелочи жизни, которые реально бесят: подборка курьезных фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На эти фото просто нельзя смотреть спокойно

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, которые заставляют понервничать. Это могут быть простые мелочи, которые первый раз воспринимаешь спокойно, но когда они начинают повторяться раз за разом, ничего кроме злости и ненависти они уже не вызывают. Boredpanda собрал отличную подборку таких мелочей, о которых хочется кричать!

«Когда вы 30 минут безуспешно перебираете свои пароли для входа на сайт и наконец решаете его сбросить. Вводите новый, а система говорит, что ваш новый пароль не может совпадать со старым!», «Когда вы что-то наливаете, и происходит вот это (даже с мерной емкостью для жидкостей!)», «Когда ластик не стирает, а только пачкает!», «Это даже специально сделать непросто, почему это так часто происходит случайно?», - комментируют фото пользователи соцсети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

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