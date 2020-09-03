  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце

    • Розсилка
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце

    Предлагаем вам ознакомиться с самыми чудесными фотографиями хороших мальчиков и девочек

    Dogspotting — это сообщество в Facebook, в котором люди делятся снимками собак, которых они встретили в самых неожиданных местах, и это слишком мило. Возможно, именно поэтому в группу вступило уже более 1,8 млн человек.

    Предлагаем вам ознакомиться с самыми чудесными фотографиями хороших мальчиков и девочек, пролистав ниже.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце
    Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце

    «Встретила большого мальчика в поезде», «Не уверен, что они меня видели», «К дому моего дедушки приходят соседские собаки, и он очень грустит из-за того, что не может впустить их. Поэтому дедуля развлекает песелей картинами», «Работаю в кофейне, и сегодня я встретил такую компашку. Не смог устоять и попросил мужчину о фото», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото
    фотография курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ