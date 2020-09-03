Фото самых случайных и неожиданных встреч с собаками, которые покорят ваше сердце



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Предлагаем вам ознакомиться с самыми чудесными фотографиями хороших мальчиков и девочек

Dogspotting — это сообщество в Facebook, в котором люди делятся снимками собак, которых они встретили в самых неожиданных местах, и это слишком мило. Возможно, именно поэтому в группу вступило уже более 1,8 млн человек.

Предлагаем вам ознакомиться с самыми чудесными фотографиями хороших мальчиков и девочек, пролистав ниже.

«Встретила большого мальчика в поезде», «Не уверен, что они меня видели», «К дому моего дедушки приходят соседские собаки, и он очень грустит из-за того, что не может впустить их. Поэтому дедуля развлекает песелей картинами», «Работаю в кофейне, и сегодня я встретил такую компашку. Не смог устоять и попросил мужчину о фото», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.