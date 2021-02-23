Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)

А что вы думаете о поступке и аргументах Эльдины?

31-летняя Эльдина Джаганжа частенько становится объектом насмешек и косых взглядов прохожих. Все дело в усах и сросшихся бровях девушки, которая полностью отказалась от бритвы и пинцета год назад.

Преподаватель из Копенгагена, Дания, решила отращивать волосы на лице в марте 2020 года. Эльдина выросла в небольшом провинциальном городке, где понятия о красоте были достаточно консервативны.

Когда она стала старше, то поняла, что ее раздражают двойные стандарты в отношении внешности парней и девушек.

«Считается, что девушки должны тратить гораздо больше времени и денег на свою внешность. Это необходимо лишь для того, чтобы выглядеть визуально приемлемо в обществе. Однако если мужчина не бреется и не выщипывает брови, то этого никто не замечает и тем более не комментирует», — поделилась Эльдина.

По словам датчанки, отказ от бритвы на удивление положительно сказался на ее самооценке, у преподавателя появилось больше времени на занятия действительно важными вещами.

Ко мне часто подходят люди на улице. Одни восхищаются, другие смеются и оскорбляют. Меня же не волнует, что думают окружающие. Это мой личный выбор. Если у человека слишком много свободного времени, чтобы комментировать внешность незнакомцев на улице, то это его проблема. Я не хочу тратить свою энергию на таких людей.

У растительности на лице Эльдина нашла еще один важный плюс: усы и монобровь помогают экономить время и отсеивать неподходящие кандидатуры для свиданий.

По крайней мере, мне не нужно переживать, что мои ценности не совпадут с ценностями человека. Очень много парней отсеивается на этапе фото, и это большое преимущество.

Своей историей девушка хочет вдохновить людей перестать беспокоиться о мнении окружающих и делать то, что приносит им радость и удовольствие.

«Я не сторонница бодипозитива или волос на теле. Я не призываю девушек отказаться от бритвы. Я просто хочу донести мысль, что все мы разные, и это нормально. Каждый человек должен иметь возможность поступать со своей внешностью так, как хочется ему, и при этом не получать угрозы и проклятия от других».

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.