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    Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)

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    31-летняя Эльдина Джаганжа - Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)
    31-летняя Эльдина Джаганжа

    А что вы думаете о поступке и аргументах Эльдины?

    31-летняя Эльдина Джаганжа частенько становится объектом насмешек и косых взглядов прохожих. Все дело в усах и сросшихся бровях девушки, которая полностью отказалась от бритвы и пинцета год назад.

    Преподаватель из Копенгагена, Дания, решила отращивать волосы на лице в марте 2020 года. Эльдина выросла в небольшом провинциальном городке, где понятия о красоте были достаточно консервативны.

    Когда она стала старше, то поняла, что ее раздражают двойные стандарты в отношении внешности парней и девушек.

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    Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)
    Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)
    Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)
    Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)
    Девушка назло стандартам отрастила волосы на лице и стала счастливее (фото)

    «Считается, что девушки должны тратить гораздо больше времени и денег на свою внешность. Это необходимо лишь для того, чтобы выглядеть визуально приемлемо в обществе. Однако если мужчина не бреется и не выщипывает брови, то этого никто не замечает и тем более не комментирует», — поделилась Эльдина.

    По словам датчанки, отказ от бритвы на удивление положительно сказался на ее самооценке, у преподавателя появилось больше времени на занятия действительно важными вещами.

    Ко мне часто подходят люди на улице. Одни восхищаются, другие смеются и оскорбляют. Меня же не волнует, что думают окружающие. Это мой личный выбор. Если у человека слишком много свободного времени, чтобы комментировать внешность незнакомцев на улице, то это его проблема. Я не хочу тратить свою энергию на таких людей.

    У растительности на лице Эльдина нашла еще один важный плюс: усы и монобровь помогают экономить время и отсеивать неподходящие кандидатуры для свиданий.

    По крайней мере, мне не нужно переживать, что мои ценности не совпадут с ценностями человека. Очень много парней отсеивается на этапе фото, и это большое преимущество.

    Своей историей девушка хочет вдохновить людей перестать беспокоиться о мнении окружающих и делать то, что приносит им радость и удовольствие.

    «Я не сторонница бодипозитива или волос на теле. Я не призываю девушек отказаться от бритвы. Я просто хочу донести мысль, что все мы разные, и это нормально. Каждый человек должен иметь возможность поступать со своей внешностью так, как хочется ему, и при этом не получать угрозы и проклятия от других».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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