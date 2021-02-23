  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    35-летняя украинская певица в пикантном образе соблазнила подписчиков (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Злата Огневич - 35-летняя украинская певица в пикантном образе соблазнила подписчиков (фото)
    Певица Злата Огневич

    Артистка очаровала женственностью

    Украинская певица Злата Огневич, которая месяц назад объяснила, почему до сих пор не замужем, подразнила фанов новым пикантным образом.

    Исполнительница поделилась провокационными снимками, на которых предстает в черном мини-платье. Наряд артистки хорошо подчеркнул ее стройные формы, и обнажил бедро. Чувственные фотографии Злата сопроводила стихотворением собственного сочинения:

    Поклонники Златы Огневич оценили и ее женскую лирику, и ее обольстительный образ.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    35-летняя украинская певица в пикантном образе соблазнила подписчиков (фото)
    35-летняя украинская певица в пикантном образе соблазнила подписчиков (фото)
    35-летняя украинская певица в пикантном образе соблазнила подписчиков (фото)
    35-летняя украинская певица в пикантном образе соблазнила подписчиков (фото)

    «Стихи замечательные, фото — огонь», «Вы становитесь красивее с каждым днем», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

    Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

    Читайте также: Как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делон и других знаменитостей прошлого
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Злата Огневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies