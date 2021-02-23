35-летняя украинская певица в пикантном образе соблазнила подписчиков (фото)

Артистка очаровала женственностью

Украинская певица Злата Огневич, которая месяц назад объяснила, почему до сих пор не замужем, подразнила фанов новым пикантным образом.

Исполнительница поделилась провокационными снимками, на которых предстает в черном мини-платье. Наряд артистки хорошо подчеркнул ее стройные формы, и обнажил бедро. Чувственные фотографии Злата сопроводила стихотворением собственного сочинения:

Поклонники Златы Огневич оценили и ее женскую лирику, и ее обольстительный образ.

«Стихи замечательные, фото — огонь», «Вы становитесь красивее с каждым днем», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.