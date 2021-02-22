«Я бы посидела на нем». Американка обнаружила на карте остров в форме пениса

Пользователи сети посмеялись над необычной формой острова

Американка Джолин Вултаджо (Joleen Vultaggio) обнаружила в сервисе Google Earth остров, который по форме напоминает пенис. Об этом сообщает The Sun.

Небольшой участок расположен в Тихом океане, у побережья Новой Каледонии (координаты -20.624845803541483, 166.3039685612529). Протяженность его береговой линии составляет более 500 метров. 50-летняя мать троих детей увидела его, когда рассматривала карту мира.

«Там красивая голубая вода, и мне бы хотелось, чтобы этот район был ближе ко мне. Я бы с удовольствием туда поехала и посидела бы на таком пенисе», — пошутила Вултаджо, опубликовавшая скриншоты и координаты своей находки в Facebook.

Пользователи сети посмеялись над необычной формой острова. Один из комментаторов уточнил, что где-то недалеко должен находиться остров в форме влагалища. Другой пошутил, что участок суши обязан получить название «Остров пениса».

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.