Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются

«Мой кот просто без ума от моего парня», — признаются девушки

Когда в семье появляется питомец, он тут же становится ее полноправным членом. И моментально перетягивает на себя всю любовь. А бывает и наоборот — так привыкает к одному человеку, что не обращает внимания ни на кого другого. В подборке ниже — 15 домашних животных, которые, кажется, специально влюбляются в одного хозяина, вызывая у другого только ревность.

«Я услышала, как мой парень очень восторженно объяснял кому-то, как играть в его игру. Вот что я увидела, когда вернулась в комнату», «Мой кот просто без ума от моего парня», «У моего парня и моей кошки особая связь. Кажется, я тут лишняя...», «Кошка моей девушки стала одержима мной, и теперь вот так мы просыпаемся каждое утро», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.