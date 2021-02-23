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    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются

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    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются

    «Мой кот просто без ума от моего парня», — признаются девушки

    Когда в семье появляется питомец, он тут же становится ее полноправным членом. И моментально перетягивает на себя всю любовь. А бывает и наоборот — так привыкает к одному человеку, что не обращает внимания ни на кого другого. В подборке ниже — 15 домашних животных, которые, кажется, специально влюбляются в одного хозяина, вызывая у другого только ревность.

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    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются
    Эти наглые питомцы увели возлюбленных у своих же хозяев и ни капли не раскаиваются

    «Я услышала, как мой парень очень восторженно объяснял кому-то, как играть в его игру. Вот что я увидела, когда вернулась в комнату», «Мой кот просто без ума от моего парня», «У моего парня и моей кошки особая связь. Кажется, я тут лишняя...», «Кошка моей девушки стала одержима мной, и теперь вот так мы просыпаемся каждое утро», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: фотография шутки кот курьез
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